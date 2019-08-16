У Запоріжжі сталася пожежа на рибному підприємстві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Запоріжжі вчора ввечері сталася пожежа на території приватного підприємства. Займання вдалося загасити вже вночі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, 15 серпня о 21:20 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства ВАТ "Аркадія" по вулиці Виборзькій Вознесенівського району міста.
"У ході розвідки рятувальники встановили, що горить прибудова до приміщення на площі 200 кв.м та дах над холодильною камерою на загальній площі 500 кв.м", - йдеться в повідомленні.
Пожежу локалізували о 00:17, а повністю ліквідували – о 01:45. Після цього провели розбір та пролив конструкцій, щоб запобігти повторному виникненню загоряння.
Як уточнили рятувальники, загальна площа будівлі складає 6000 кв.м.
"Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування", - уточнили у ДСНС.
Додамо, що, за даними YouControl, підприємство, зокрема, займається переробленням та консервуванням риби, ракоподібних і молюсків.
Нагадаємо, у Чернівцях у ніч на п'ятницю сталася пожежа на керамічному заводі.