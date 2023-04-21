В Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Запорожье прогремели два взрыва, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
В Запорожье и области объявлена воздушная тревога. Как сообщают СМИ и Telegram-каналы, в городе прогремели два взрыва.
Как сообщил в Telegram-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, работает ПВО. Однако он не уточнил, где именно работает ПВО.
Добавим, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее
Сегодня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены звучали во всех областях.