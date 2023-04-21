У Запоріжжі пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Запоріжжі пролунали два вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
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У Запоріжжі та області оголошена повітряна тривога. Як повідомляють ЗМІ та Telegram-канали, у місті пролунали два вибухи.
Як повідомив у Telegram-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, працює ППО. Проте він не уточнив, де саме працює ППО.
Додамо, у низці областей України оголошено повітряну тривогу.
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Сьогодні в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени лунали у всіх областях.