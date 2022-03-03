В Запорожье перекрыли движение транспорта через Днепрогэс

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"Движение автотранспорта через плотину Днепрогэс полностью перекрыто", - сообщил Старух в Telegram со ссылкой на информацию Запорожского городского совета.

Как указано, отменяется курсирование муниципального транспорта из Днепровского района через Днепрогэс в центр города. Мосты работают.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ на утро 3 марта, часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.