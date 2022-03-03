У Запоріжжі перекрили рух транспорту через Дніпрогес
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Запоріжжі повністю перекрито рух транспорту через греблю Дніпрогес. Про це повідомив у четвер, 3 березня, голова Запорізької ОДА Олександр Старух, пише УНН.
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"Рух автотранспорту через греблю Дніпрогес повністю перекрито", - повідомив Старух у Telegram з посиланням на інформацію Запорізької міської ради.
Як вказано, скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес до центру міста. Мости працюють.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ на ранок 3 березня, частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя.