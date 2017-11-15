В Запорожье на Набережной магистрали перевернулся легковой автомобиль

Дорожное происшествие произошло около 17 часов на Набережной магистрали в Запорожье. Водитель Toyota Camry не убедился в безопасности дорожной обстановки и во время маневра столкнулся с автомобилем Ford Transit.

Кроме того, Toyota так же задела ВАЗ2100 после чего пересекла разделительную полосу и перевернулась. На место происшествия прибыли два экипажа скорой помощи и два патруля полиции.

Сейчас врачи оказывают медицинскую помощь водителю Toyota Camry в карете скорой помощи.

Как сообщал УНН, на Житомирщине водителю, который попал в ДТП, оторвало руку .