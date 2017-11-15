У Запоріжжі на Набережній магістралі перекинувся легковий автомобіль

Дорожня пригода сталася близько 17 години на Набережній магістралі у Запоріжжі. Водій Toyota Camry не переконався у безпеці дорожньої обстановки та під час маневру зіткнувся з автомобілем Ford Transit.

Крім того, Toyota Camry під час ДТП заділа також ВАЗ2100 після чого перетнула роздільну смугу та перекинулась.

На місце події прибуло два екіпажа швидкої допомоги та два патрулі поліції.

Наразі лікарі надають медичну допомогу водію Toyota Camry в кареті швидкої.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині водію, який потрапив у ДТП, відірвало руку.