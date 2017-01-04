В Запорожье мужчина стрелял по поллицейським из охотничьего ружья
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 января. УНН. Вчера вечером по ул.Почтовая в Запорожье мужчина стрелял по полицейским из охотничьего ружья "Сайга". Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
В службу "102" поступило сообщение из приемного отделении горбольницы о том, что к ним обратилась женщина с телесными повреждениями, которые ей нанес ее муж.
Участковый вместе с нарядом управления полиции охраны в Запорожской области отправились по адресу проживания женщины, чтобы собрать материалы.
Но по указанному адресу им не открыли. Только раздался выстрел в дверь изнутри. Правоохранители выбежали на улицу, как человек - уже с балкона - выстрелил в дверь подъезда.
Полицейские вызвали подмогу. Начальник Александровского райотдела полиции Дмитрий Клименко лично вел переговоры со злоумышленником. Последний принял аргументы офицера и сложил оружие.
Злоумышленником оказался ранее судимый житель Запорожья 1956 года рождения.
Его арестовали. Сегодня, 4 января, ему планируется сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины, и обратиться к следственному судье с целью избрания в отношении правонарушителя меры пресечения в виде содержания под стражей.