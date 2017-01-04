У Запоріжжі чоловік стріляв по поліцейських з мисливської рушниці

До служби “102” надійшло повідомлення з приймального відділенні міськлікарні про те, що до них звернулась жінка з тілесними пошкодженнями, які їй наніс її чоловік.

Дільничий разом із нарядом управління поліції охорони у Запорізькій області вирушили за адресою мешкання жінки, щоб зібрати матеріали.

Але за вказаною адресою їм не відчинили. Лише пролунав постріл у двері зсередини. Правоохоронці вибігли на вулицю, як чоловік — вже з балкону — вистрелив у вхідні двері під’їзду.

Поліцейські викликали підмогу. Начальник Олександрівського райвідділку поліції Дмитро Клименко особисто вів переговори зі зловмисником. Останній прийняв аргументи офіцера та склав зброю.

Зловмисником виявився раніше засуджений мешканець Запоріжжя 1956 року народження.

Його арештували. Сьогодні, 4 січня, йому планується повідомити про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 КК України, та звернутися до слідчого судді з метою обрання відносно правопорушника міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.