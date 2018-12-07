В заброшенном здании нашли задушенного младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В заброшенном здании вблизи железнодорожной станции в райцентре Полонное Хмельницкой области было найдено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в области, передает УНН.
Тело младенца утром 6 декабря нашел местный житель. Он сообщил в полицию о том, что в заброшенном здании вблизи местной железнодорожной станции он обнаружил тело новорожденного ребенка.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, специалисты и руководство Главного управления Нацполиции.
Правоохранители провели осмотр помещения и прилегающей территории. Сейчас продолжается поиск и опрос всех возможных свидетелей происшествия. Также в рамках расследования назначен ряд экспертиз, в частности, призванных определить, родился ли ребенок живым.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
В то же время в полиции корреспонденту УНН сообщили, что на шее ребенка было намотано полотенце и заметны следы удушения.
Напомним, во Львовской области на сельском кладбище нашли мертвого младенца.