У закинутій будівлі знайшли задушене немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У закинутій будівлі поблизу залізничної станції в райцентрі Полонне Хмельницької області було знайдене тіло новонародженої дитини. Про це повідомляє прес-служба управління поліції в області, передає УНН.
Тіло немовляти вранці 6 грудня знайшов місцевий житель. Він повідомив поліцію про те, що у закинутій будівлі поблизу місцевої залізничної станції він виявив тіло новонародженої дитини.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти та керівництво Головного управління Нацполіції.
Правоохоронці провели огляд приміщення та прилеглої території. Зараз продовжується пошук і опитування усіх можливих свідків події. Також у межах розслідування призначено низку експертиз, зокрема, покликаних визначити, чи народилась дитина живою.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 5 років позбавлення волі.
Водночас у поліції кореспонденту УНН повідомили, що на шиї дитини був намотаний рушник та помітні сліди удушення.
Нагадаємо, у Львівській області на сільському кладовищі знайшли мертве немовля.