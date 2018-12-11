В Европоле рассказали, когда Украине выдадут "мертвого" богача Малиновского

"Дело все еще идет полным ходом. В итоге, подозреваемый будет выдан Украине, когда судебный процесс закончится во Франции. Как вы можете себе представить, это может занять годы", - отметили в пресс-службе.



Кроме того, как отметили в Европоле, будущее изъятых товаров и их возможная конфискация также будет решена после судопроизводства во Франции.



Напомним, 5 октября французский жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи города Дижон "высокопоставленного беглеца" из Украины, который жил во Франции на широкую ногу. У него было изъято, в частности, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 произведения искусства Сальвадора Дали.



Позже стало известно, что арестованным оказался обычный бухгалтер с одного из предприятий Одесской области по фамилии Малиновский.



Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины ранее направила запрос в компетентные органы Франции о выдаче гражданина Украины, который был задержан 5 октября французской полицией.