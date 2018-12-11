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В Европоле рассказали, когда Украине выдадут "мертвого" богача Малиновского

Киев • УНН

 • 20429 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинский гражданин, который на родине считался мертвым до 5 октября этого года, когда французская полиция арестовала его в Бургундии за совершение мошенничества и отмывания денег, будет выдан Украине после завершения судебного процесса во Франции. Об этом рассказали в Европоле в ответ на запрос УНН.

В Европоле рассказали, когда Украине выдадут "мертвого" богача Малиновского

"Дело все еще идет полным ходом. В итоге, подозреваемый будет выдан Украине, когда судебный процесс закончится во Франции. Как вы можете себе представить, это может занять годы", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в Европоле, будущее изъятых товаров и их возможная конфискация также будет решена после судопроизводства во Франции.

Напомним, 5 октября французский жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи города Дижон "высокопоставленного беглеца" из Украины, который жил во Франции на широкую ногу. У него было изъято, в частности, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 произведения искусства Сальвадора Дали.

Позже стало известно, что арестованным оказался обычный бухгалтер с одного из предприятий Одесской области по фамилии Малиновский.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины ранее направила запрос в компетентные органы Франции о выдаче гражданина Украины, который был задержан 5 октября французской полицией.

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