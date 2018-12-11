У Європолі розповіли, коли Україні видадуть "мертвого" багатія Маліновського
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Український громадянин, який на батьківщині вважався мертвим до 5 жовтня цього року, коли французька поліція заарештувала його в Бургундії за вчинення шахрайства та відмивання грошей, буде виданий Україні після завершення судового процесу у Франції. Про це розповіли у Європолі у відповідь на запит УНН.
"Справа все ще триває повним ходом. У підсумку, підозрюваний буде виданий Україні, коли судовий процес закінчиться у Франції. Як ви можете собі уявити, це може зайняти роки", - зазначили в прес-службі.
Крім того, як зазначили в Європолі, майбутнє вилучених товарів та їх можлива конфіскація також буде вирішено після судочинства у Франції.
Нагадаємо, 5 жовтня французька жандармерія за підтримки Європолу заарештувала в Бургундії поблизу міста Діжон “високопоставленого втікача” з України, який жив у Франції на широку ногу. У нього було вилучено, зокрема, вінтажний Rolls Royce Phantom і 3 витвори мистецтва Сальвадора Далі.
Пізніше стало відомо, що заарештованим виявився звичайний бухгалтер з одного з підприємств Одеської області на прізвище Маліновський.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України раніше направила запит до компетентних органів Франції про видачу громадянина України, який був затриманий 5 жовтня французькою поліцією.