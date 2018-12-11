У Європолі розповіли, коли Україні видадуть "мертвого" багатія Маліновського

"Справа все ще триває повним ходом. У підсумку, підозрюваний буде виданий Україні, коли судовий процес закінчиться у Франції. Як ви можете собі уявити, це може зайняти роки", - зазначили в прес-службі.



Крім того, як зазначили в Європолі, майбутнє вилучених товарів та їх можлива конфіскація також буде вирішено після судочинства у Франції.



Нагадаємо, 5 жовтня французька жандармерія за підтримки Європолу заарештувала в Бургундії поблизу міста Діжон “високопоставленого втікача” з України, який жив у Франції на широку ногу. У нього було вилучено, зокрема, вінтажний Rolls Royce Phantom і 3 витвори мистецтва Сальвадора Далі.



Пізніше стало відомо, що заарештованим виявився звичайний бухгалтер з одного з підприємств Одеської області на прізвище Маліновський.



Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України раніше направила запит до компетентних органів Франції про видачу громадянина України, який був затриманий 5 жовтня французькою поліцією.