В Европе продолжается массовая забастовка пилотов

Профсоюз, объединяющий пилотов из Дании, Норвегии и Швеции, сообщил также о дополнительной отмене еще 587 рейсов в предстоящее воскресенье.

Керстин Алмрот рассказывает, что летит из Швеции в Данию из-за отмены рейсов ей пришлось добираться из Умео до Стокгольма на ночном поезде, чтобы оказаться в аэропорту вовремя. "В понедельник мне нужно возвращаться, но не знаю, смогу ли я это сделать", — говорит она.

О своём недовольстве говорят и пассажиры в Копенгагене. Клаус Лангбалле: "Мы должны были вылететь в Лос-Анджелес. Мы очень расстроены, даже доведены до отчаяния. Эта поездка подарком на мой день рождения, но в итоге он испорчен".

Напомним, пилоты "Скандинавских авиалиний" требуют повышения зарплаты на 13%, в то время как руководство считает, что эти запросы завышены.





