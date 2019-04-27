У Європі триває масовий страйк пілотів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Триває масовий страйк пілотів "Скандинавських авіаліній" (SAS). Скасування 70% рейсів порушило плани 170 тисяч пасажирів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews
Профспілка, що об'єднує пілотів з Данії, Норвегії та Швеції, повідомила також про додаткове скасування ще 587 рейсів в цю неділю.
Керстін Алмрот розповідає, що летить зі Швеції в Данію через скасування рейсів їй довелося добиратися з Умео до Стокгольма на нічному поїзді, щоб опинитися в аеропорту вчасно. "У понеділок мені потрібно повертатися, але не знаю, чи зможу я це зробити", - говорить вона.
Про своє невдоволення говорять і пасажири в Копенгагені. Клаус Лангбалле: "Ми повинні були вилетіти в Лос-Анджелес. Ми дуже засмучені, навіть доведені до відчаю. Ця поїздка була подарунком на мій день народження, але в підсумку він зіпсований".
Нагадаємо, пілоти "Скандинавських авіаліній" вимагають підвищення зарплати на 13%, в той час як керівництво вважає, що ці запити завищені.