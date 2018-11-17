В Европарламенте призвали Украину расследовать нападения на активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Представители украинской правоохранительной системы должны усилить защиту активистов и журналистов всредини страны. Об этом во время брифинга в Киеве заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс в Киеве, передает УНН.
"Мы хотим обратить внимание на судебную и правоохранительную систему для того, чтобы они сразу же реагировали на заявления о неоправданной поведение. Хотим привлечь правоохранительную систему расследовать эти случаи своевременно и объективно. Общественные организации тоже должны систематически мониторить случаи насилия", - сказала она .
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Кроме того, по ее словам, граждане Украины очень часто жалуются на безнаказанность со стороны правоохранителей.
"Надо, чтобы они (правоохранители - ред.) Боролись с безнаказанностью. Ибо безнаказанность - это одна из жалоб, которую мы услышали от гражданского общества", - сказала она.
Напомним, ранее в ООН заявили, что на фоне приближения выборов нападений на журналистов и активистов резко увеличилось . Так, с 16 мая по 15 августа по результатам работы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине было задокументировано 32 нарушения прав на 23 работников средств массовой информации и активистов гражданского общества.