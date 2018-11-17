У Європарламенті закликали Україну розслідувати напади на активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Представники української правоохоронної системи повинні посилити захист активістів та журналістів всредині країни. Про це під час брифінгу у Києві заявила депутат Європарламенту Ребекка Хармс у Києві, передає УНН.
"Ми хочемо звернути увагу на судову та правоохоронну систему для того, щоб вони відразу ж реагували на заяви про невиправдану поведінку. Хочемо залучити правоохоронну систему розслідувати ці випадки своєчасно та об'єктивно. Громадські організації теж повинні систематично моніторити випадки насильства", - сказала вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США та ЄС дали Україні поради щодо виборів
Крім того, за її словами, громадяни України дуже часто скаржаться на безкарність з боку правоохоронців.
"Треба, щоб вони (правоохоронці - ред.) боролися із безкарністю. Бо безкарність - це одна із скарг, яку ми почули від громадського суспільства", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що на тлі наближення виборів нападів на журналістів та активістів різко побільшало. Так, з 16 травня по 15 серпня за результатами роботи моніторингової місії ООН з прав людини в Україні було задокументовано 32 порушення прав щодо 23 працівників засобів масової інформації та активістів громадянського суспільства.