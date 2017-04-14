В Иерусалиме тысячи людей помолились за Украину

Так, во время крестного хода паломники из Украины прошли по Via Dolorosa (Дороге Скорби) со 100 иконами Богородицы (миссия "Господа путем в молитве за Украину"), а также встретились с Иерусалимским Патриархом Феофилом III.

Как сообщал УНН, видеотрансляции вживую из Храма Гроба Господня в Иерусалиме пройдут в течение Страстной недели в Facebook.

В частности, 15 апреля, в Великую субботу, будет транслироваться схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня.

Кроме того, 15 апреля делегация УПЦ доставит Благодатный огонь в Киев. В 23.00 его будут раздавать верующим в Киево-Печерской Лавре.