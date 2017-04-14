У Єрусалимі тисячі людей помолилися за Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Єрусалимі тисячі людей у страсну п’ятницю провели молитву за Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Центру інформації УПЦ у Facebook.
Так, під час хресної ходи паломники з України пройшли по Via Dolorosa (Дорозі Скорботи) зі 100 іконами Богородиці (місія “Господнім шляхом у молитві за Україну”), а також зустрілися із Єрусалимським Патріархом Феофілом III.
Як повідомляв УНН, відеотрансляції наживо з Храму Гробу Господнього в Єрусалимі відбуватимуться протягом Страсного тижня у Facebook.
Зокрема, 15 квітня, у Велику суботу, транслюватиметься сходження Благодатного вогню у Храмі Гробу Господнього.
Крім того, 15 квітня делегація УПЦ доставить Благодатний вогонь до Києва. О 23.00 його будуть роздавати вірянам у Києво-Печерській Лаврі.