В ЕП придумали, как лишить финансирования партии евроскептиков

Предложения по изменению процедуры финансирования партий изложены в отчете генерального секретаря Европарламента Клауса Велле. Он, в частности, предлагает оказывать финансовую поддержку от ЕС тем политическим силам, которые имеют не менее семи депутатов в Европарламенте. Кроме того, эти политические силы должны быть представлены в национальных парламентах своих стран, а также уважать принципы, заложенные во 2-й статьи Лиссабонского соглашения - "уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права".

В Европарламенте считают, что таким образом удастся прекратить финансирование тех партий, которые выступают против объединенной Европы.

"Каждый имеет право выступать против Европы. Вопрос в том, является ли Европа настолько глупой, чтобы финансировать своих собственных противников, давать им свои собственные средства, на которые они будут осуществлять свою деятельность, направленную против Евросоюза", - заявил председатель фракции Европейской народной партии, представитель немецкого Христианско-социального союза Манфред Вебер.

По его словам, именно этим сейчас Брюссель и занимается. М.Вебер привел пример "Альянса за прямую демократию", в который входят немецкая партия "Альтернатива для Германии", что критикует ЕС, и британская евроскептическая UKIP (Партия независимости Соединенного Королевства). По словам Вебера, этот альянс в 2015 году получил от ЕС финансирование на сумму 820 тыс. евро. А "Альянс за мир и свободу", в который входит Национал-демократическая партия Германии, в прошлом году получил от Брюсселя 400 тыс. евро.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II сегодня подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза .