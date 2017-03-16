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У ЄП придумали, як позбавити фінансування партії євроскептиків

У ЄП придумали, як позбавити фінансування партії євроскептиків

Київ • УНН

 • 9784 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Європейському парламенті планують запровадити новий порядок фінансування політичних сил, який дозволить позбавити підтримки партії, що виступають проти ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Пропозиції щодо зміни процедури фінансування партій викладені у звіті генерального секретаря Європарламенту Клауса Веллє. Він, зокрема, пропонує надавати фінансову підтримку від ЄС лише тим політичним силам, які мають не менше семи депутатів у Європарламенті. Крім того, ці політичні сили мають бути представлені у національних парламентах своїх країн, а також поважати принципи, закладені у 2-й статті Лісабонської угоди — “повагу людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права”.

У Європарламенті вважають, що таким чином вдасться припинити фінансування тих партій, які виступають проти об’єднаної Європи.

“Кожен має право виступати проти Європи. Питання полягає в тому, чи є Європа настільки нерозумною, щоб фінансувати своїх власних противників, давати їм свої власні кошти, на які вони здійснюватимуть свою діяльність, спрямовану проти Євросоюзу”, — заявив голова фракції Європейської народної партії, представник німецького Християнсько-соціального союзу Манфред Вебер.

За його словами, саме цим зараз Брюссель і займається. М.Вебер навів приклад “Альянсу за пряму демократію”, до якого входять німецька партія “Альтернатива для Німеччини”, що критикує ЄС, та британська євроскептична UKIP (Партія незалежності Сполученого Королівства). За словами М.Вебера, цей альянс у 2015 році отримав від ЄС фінансування на суму 820 тисяч євро. Крім того, “Альянс за мир та свободу”, до якого входить Націонал-демократична партія Німеччини, торік отримав від Брюсселя 400 тисяч євро.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II сьогодні підписала законопроект про початок процедури виходу країни з Євросоюзу.

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