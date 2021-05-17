В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на людей: погибли трое

Детали

В результате погибли три человека, рассказал СМИ источник в правоохранительных органах.

Место происшествия оцепили полицейские и сотрудники Росгвардии. По свидетельству очевидцев, в районе была слышна стрельба. Сам нападавший задержан. Он пытался напасть на силовиков и был ранен в ответ.

Как сообщили правохранители агентству ТАСС: “Инцидент с нападением мужчины на прохожих, действительно, имел место быть. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются”.

В управлении Следственного комитета по Свердловской области позже заявили, что конфликт в парке у вокзала произошел “на почве распития спиртного”.