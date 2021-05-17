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У Єкатеринбурзі чоловік з ножем напав на людей: загинули троє

Київ • УНН

 • 18304 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Чоловік з ножем напав на перехожих вранці 17 травня в сквері біля залізничного вокзалу російського Єкатеринбурга, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Єкатеринбурзі чоловік з ножем напав на людей: загинули троє

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В результаті загинули три людини, розповіло ЗМІ джерело в правоохоронних органах.

Місце події оточили поліцейські і співробітники Росгвардії. За свідченням очевидців, в районі була чутна стрілянина. Сам нападник затриманий. Він намагався напасти на силовиків і був поранений у відповідь.

Як повідомили правоохоронці агентству ТАСС: “Інцидент з нападом чоловіка на перехожих, дійсно, мав місце бути. Кількість постраждалих і обставини випадку наразі уточнюються”.

В управлінні Слідчого комітету по Свердловській області пізніше заявили, що конфлікт в парку біля вокзалу стався “на ґрунті розпивання спиртного”.

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