В Египте пожар охватил полицейский участок: под огнем обвалились части здания
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. По данным очевидцев и местных СМИ, утром в понедельник в полицейском участке в египетском городе Исмаилия возле Суэцкого канала произошел сильный пожар. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
На непроверенных видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как пожар охватил управление безопасности города.
Двое свидетелей рассказали агентству Reuters, что пожарные машины были направлены на место происшествия, но, кажется, они пытались обуздать огонь. Пока неизвестно, есть ли жертвы.
Местные источники гражданской обороны сообщили, что под огнем обрушились части здания. Причина пожара не была известна сразу.
Напомним
Правозащитные группы в понедельник в обращении к ООН с просьбой пересмотреть историю прав Египта заявили, что "широко распространенное и систематическое" применение пыток египетскими властями является "преступлением против человечности".