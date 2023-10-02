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Застосування тортур владою Єгипта є «злочином проти людства» - правозахисники у звернення до ООН

Застосування тортур владою Єгипта є «злочином проти людства» - правозахисники у звернення до ООН

Київ • УНН

 • 130626 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. "Широко поширене і систематичне" застосування тортур єгипетською владою є "злочином проти людяності". Про це заявили правозахисні групи в понеділок у зверненні до ООН з проханням переглянути історію прав Єгипту, пише AFP, передає УНН.

Деталі 

У звіті, поданому до Комітету ООН проти тортур, відстежується використання методів, зокрема «побиття, ураження електричним струмом, сексуальне насильство» та відмова в доступі до медичної допомоги співробітниками служб безпеки.

Коаліція з шести правозахисних груп заявила, що «застосування тортур єгипетською владою настільки поширене та систематичне, що воно є злочином проти людяності згідно зі звичаєвим міжнародним правом».

Катування використовувалися «як політичний інструмент для придушення інакомислення» в багаторічній практиці Єгипту проти «захисників прав людини, представників меншин, журналістів, науковців та опозиційних політиків», за словами Мохамеда Лотфі, виконавчого директора Єгипетської комісії з прав і свобод.

До коаліції, яка подала звіт, увійшли ECRF, Єгипетська ініціатива з особистих прав (EIPR) і лондонська правозахисна організація REDRESS.

У листопаді комітет ООН перегляне дотримання Єгиптом Конвенції ООН проти тортур.

Доповнення

Каїр давно критикували за порушення прав під час десятирічного правління президента Абделя Фаттаха ас-Сісі, який керував придушенням інакомислення. За оцінками правозахисників, у країні близько 60 000 політичних в'язнів.

Багато з них, за даними правозахисних груп, були піддані жорстоким умовам у переповнених камерах і регулярно погано поводилися з боку тюремної адміністрації.

Згідно зі звітом у понеділок, застосування тортур є «частиною державної політики», що забезпечується «законами про надзвичайні ситуації, законами та політикою щодо боротьби з тероризмом , а також повною безкарністю» за порушення.

Каїр регулярно заперечує катування людей у ​​в'язницях.

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