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Применение пыток властями Египта является "преступлением против человечества" - правозащитники в обращении к ООН

Применение пыток властями Египта является "преступлением против человечества" - правозащитники в обращении к ООН

Киев • УНН

 • 130625 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. "Широко распространенное и систематическое" применение пыток египетскими властями является "преступлением против человечности". Об этом заявили правозащитные группы в понедельник в обращении к ООН с просьбой пересмотреть историю прав Египта, пишет AFP, передает УНН.

Детали 

В отчете, поданном в Комитет ООН против пыток, отслеживается использование методов, в частности «избиение, поражение электрическим током, сексуальное насилие» и отказ в доступе к медицинской помощи сотрудниками служб безопасности.

Коалиция из шести правозащитных групп заявила, что «применение пыток египетскими властями настолько распространено и систематично, что оно является преступлением против человечности согласно обычному международному праву».

Пытки использовались «как политический инструмент для подавления инакомыслия» в многолетней практике Египта против «защитников прав человека, представителей меньшинств, журналистов, ученых и оппозиционных политиков», по словам Мохамеда Лотфи, исполнительного директора Египетской комиссии по правам и свободам.

В коалицию, представившую отчет, вошли ECRF, Египетская инициатива по личным правам (EIPR) и лондонская правозащитная организация REDRESS.

В ноябре комитет ООН пересмотрит соблюдение Египтом Конвенции ООН против пыток.

Дополнение

Каир давно критиковали за нарушение прав во время десятилетнего правления президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, который руководил подавлением инакомыслия. По оценкам правозащитников, в стране около 60 000 политических заключенных.

Многие из них, по данным правозащитных групп, были подвергнуты жестоким условиям в переполненных камерах и регулярно подвергались плохому обращению со стороны тюремной администрации.

Согласно отчету в понедельник, применение пыток является «частью государственной политики», обеспечиваемой «законами о чрезвычайных ситуациях, законами и политикой по борьбе с терроризмом, а также полной безнаказанностью» за нарушения.

Каир регулярно отрицает пытки людей в тюрьмах.

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