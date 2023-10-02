У Єгипті пожежа охопила поліцейський відділок: під вогнем обвалилися частини будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. За даними очевидців і місцевих ЗМІ, вранці в понеділок у поліцейському відділку в єгипетському місті Ісмаїлія біля Суецького каналу сталася сильна пожежа. Про це пише Reuters, передає УНН.
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На неперевірених відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як пожежа охопила управління безпеки міста.
Двоє свідків розповіли агентству Reuters, що пожежні машини були направлені на місце події, але, здається, вони намагалися приборкати вогонь. Наразі невідомо, чи є жертви.
Місцеві джерела цивільної оборони повідомили, що під вогнем обвалилися частини будівлі. Причина пожежі не була відома одразу.
Нагадаємо
Правозахисні групи в понеділок у зверненні до ООН з проханням переглянути історію прав Єгипту заявили, що "широко поширене і систематичне" застосування тортур єгипетською владою є "злочином проти людяності".