У WhatsApp появилась еще одна полезная функция
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Мессенджер WhatsApp запускает функцию “Напиши себе” для iOS и Android. Теперь у пользователей будет возможность отправлять сообщения самому себе в специальный чат, передает УНН.
Детали
Постепенно эта функция станет доступна всем пользователям WhatsApp на Android и iOS в ближайшие недели.
Она работает как "Сохраненное" с Telegram и пригодится для заметок, сохранения постов на потом или даже в качестве хранилища – с загрузкой файлов объемом до 2 ГБ.
Чтобы создать чат с самим собой, нужно найти в WhatsApp свой номер вверху списка контактов. Этот чат виден и доступен только для пользователя.
Напомним
Илон Маск заявил, что социальная сеть Twitter перестанет показывать устройство, из которого в ней сделан пост.