У WhatsApp появилась еще одна полезная функция

Детали

Постепенно эта функция станет доступна всем пользователям WhatsApp на Android и iOS в ближайшие недели.

Она работает как "Сохраненное" с Telegram и пригодится для заметок, сохранения постов на потом или даже в качестве хранилища – с загрузкой файлов объемом до 2 ГБ.

Чтобы создать чат с самим собой, нужно найти в WhatsApp свой номер вверху списка контактов. Этот чат виден и доступен только для пользователя.

Напомним

Илон Маск заявил, что социальная сеть Twitter перестанет показывать устройство, из которого в ней сделан пост.