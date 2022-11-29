У WhatsApp з'явилася ще одна корисна функція
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Месенджер WhatsApp запускає функцію “Напиши собі” для iOS та Android. Тепер у користувачів буде можливість відправляти повідомлення самому собі в спеціальний чат, передає УНН.
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Поступово ця функція стане доступна для всіх користувачів WhatsApp на Android та iOS в найближчі тижні.
Вона працює як "Збережене" із Telegram та стане в пригоді для заміток, збереження постів на потім або навіть в якості сховища – із завантаженням файлів об'ємом до 2 ГБ.
Щоб створити чат з самим собою, потрібно знайти в WhatsApp свій номер вгорі списку контактів. Цей чат видимий і доступний лише для користувача.
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