У WhatsApp з'явилася ще одна корисна функція

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Поступово ця функція стане доступна для всіх користувачів WhatsApp на Android та iOS в найближчі тижні.

Вона працює як "Збережене" із Telegram та стане в пригоді для заміток, збереження постів на потім або навіть в якості сховища – із завантаженням файлів об'ємом до 2 ГБ.

Щоб створити чат з самим собою, потрібно знайти в WhatsApp свій номер вгорі списку контактів. Цей чат видимий і доступний лише для користувача.

Нагадаємо

Ілон Маск заявив, що соціальна мережа Twitter перестане показувати пристрій, з якого в ній зроблено пост.