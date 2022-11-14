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Twitter перестане показувати пристрій, з якого в ній зроблено пост

Twitter перестане показувати пристрій, з якого в ній зроблено пост

Київ • УНН

 • 508490 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Ілон Маск заявив, що соціальна мережа Twitter перестане показувати пристрій, з якого в ній зроблено пост, передає УНН.

Цитата

"Ми, нарешті, перестанемо вказувати, з якого пристрою було написано твіт (порожня витрата екранного простору та обчислень) під кожним твітом", - написав Маск.

Нагадаємо

У Twitter заявили, що додасть сіру "офіційну" галочку до деяких облікових записів, щоб вказати, що вони є справжніми, що є останнім поворотом у хаотичній перебудові системи перевірки на платформі за нового власника Ілона Маска.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ілон Маск скасував безкоштовні обіди для персоналу Twitter

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