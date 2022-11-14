Twitter перестане показувати пристрій, з якого в ній зроблено пост

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"Ми, нарешті, перестанемо вказувати, з якого пристрою було написано твіт (порожня витрата екранного простору та обчислень) під кожним твітом", - написав Маск.

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У Twitter заявили, що додасть сіру "офіційну" галочку до деяких облікових записів, щоб вказати, що вони є справжніми, що є останнім поворотом у хаотичній перебудові системи перевірки на платформі за нового власника Ілона Маска.

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