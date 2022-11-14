Twitter перестанет показывать устройство, из которого в ней сделан пост

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"Мы, наконец, перестанем указывать, с какого устройства было написано твит (пустой расход экранного пространства и вычислений) под каждым твитом", - написал Маск.

Напомним

В Twitter заявили, что добавит серую "официальную" галочку к некоторым аккаунтам, чтобы указать, что они настоящие, что являются последним поворотом в хаотической перестройке системы проверки на платформе за нового владельца Илона Маска.

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