Twitter перестанет показывать устройство, из которого в ней сделан пост
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Илон Маск заявил, что социальная сеть Twitter перестанет показывать устройство, из которого в ней сделан пост, передает УНН.
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"Мы, наконец, перестанем указывать, с какого устройства было написано твит (пустой расход экранного пространства и вычислений) под каждым твитом", - написал Маск.
Напомним
В Twitter заявили, что добавит серую "официальную" галочку к некоторым аккаунтам, чтобы указать, что они настоящие, что являются последним поворотом в хаотической перестройке системы проверки на платформе за нового владельца Илона Маска.
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