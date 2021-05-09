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Вьетнам заявляет, что новая вспышка COVID-19 угрожает стабильности страны

Вьетнам заявляет, что новая вспышка COVID-19 угрожает стабильности страны

Киев  •  УНН

 • 18698 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Вьетнам сообщил о 102 новых случая заражения COVID-19 в воскресенье, поскольку страна Юго-Восточной Азии боролась со вспышкой, которая быстро распространяется, которая, по словам премьер-министра Фам Минь Чина, угрожает политической стабильности, если не будет взята под контроль. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Министерство здравоохранения сообщило, что с момента начала пандемии общее число новых случаев увеличилось до 3332, при этом погибло 35 человек.

Вьетнам получил высокую оценку за оперативное сдерживание вспышки заболеваний с помощью целевого массового тестирования и строгой централизованной программы карантина.

Но новая вспышка заболеваний, возникшая в конце прошлого месяца и быстро распространившаяся по стране, заразила 333 человека в 25 городах и провинциях, включая столицу Ханой, и оставив около 10 больниц закрытыми.

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“Риск распространения вспышки по всей стране очень высок, — сказал Чин в воскресенье. — Нам необходимо принять более строгие меры, чтобы обуздать вспышку болезни. Если вспышка распространится по всей стране, это повлияет на политическую стабильность, здоровье людей и выборы в Национальное собрание и Народный совет, а последствия будут непредсказуемыми”.

Чин сказал, что коронавирусная инфекция в соседних странах оказывала давление на Вьетнам, добавив, что нелегальные иммигранты были одними из основных источников вируса.

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