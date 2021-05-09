В'єтнам заявляє, що новий спалах COVID-19 загрожує стабільності країни

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Міністерство охорони здоров’я повідомило, що з моменту початку пандемії загальна кількість нових випадків збільшилася до 3332, при цьому загинуло 35 осіб.

В’єтнам отримав високу оцінку за оперативне стримування спалахів захворювань за допомогою цільового масового тестування і суворої централізованої програми карантину.

Але новий спалах захворювання, що виник в кінці минулого місяця і швидко поширився по країні, заразивши 333 людини в 25 містах і провінціях, включаючи столицю Ханой, і залишивши близько 10 лікарень закритими.

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“Ризик поширення спалаху по всій країні дуже високий, — сказав Чін в неділю. — Нам необхідно прийняти більш суворі заходи, щоб приборкати спалах хвороби. Якщо спалах пошириться по всій країні, це вплине на політичну стабільність, здоров’я людей та вибори в Національні збори і Народну раду, а наслідки будуть непередбачуваними”.

Чін сказав, що коронавірусна інфекція в сусідніх країнах чинила тиск на В’єтнам, додавши, що нелегальні іммігранти були одними з основних джерел вірусу.