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В ВРУ еще не знают, когда будут пересматривать акцизы на алкоголь - Н.Южанина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. На сегодня делать выводы о влиянии нового повышенного с марта текущего года акциза на алкоголь рано. Говорить о снижении акциза можно будет позже на основании определенных экономических расчетов, которые готовят в профильной ассоциации. Об этом в комментарии УНН рассказала председатель налогового комитета ВРУ Нина Южанина.

"Мы не можем сделать никаких выводов, потому что у нас новые акцизы начались действовать только с 1 марта. По сути мы только Март месяц прожили с новыми акцизами. Я знаю, что ассоциация ("Укрводка", - ред.) готовит новые расчеты, но еще там слишком малый период прошел, чтобы говорить о снижении или возврат к старым ставкам.

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Нет никакой позиции, никто не обладает еще цифрами, они никого еще не огорчили или не показали что действия были сделаны не правильно, поэтому сейчас еще надо подождать", - отметила она.

Напомним, ранее Н.Южанина горилла о том, что акцизы на алкоголь могут пересмотреть по итогам первого квартала .

По ее словам, дважды повышать акцизы на водочные изделия в 2017 году не было никакого смысла.

Также напомним, нардеп Н.Лаврика намеревался лично инициировать вопрос о пересмотре высоких акцизов на алкоголь во время заседания налогового комитета ВРУ .

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