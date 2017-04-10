У ВРУ ще не знають, коли переглядатимуть акцизи на алкоголь - Н.Южаніна

“Ми не можемо зробити ніяких висновків, тому що у нас нові акцизи почались діяти тільки з 1 березня. По суті ми тільки березень місяць прожили із новими акцизами. Я знаю що асоціація ("Укргорілка", — ред.) готує нові розрахунки, але ще там надто малий період пройшов, щоб говорити про зниження чи повернення до старих ставок.

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Немає ніякої позиції, ніхто не володіє ще цифрами, нікого вони ще не засмутили або ж не показали що дії були зроблені не правильно, тому зараз ще треба почекати”, — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Н.Южаніна горила про те, що акцизи на алкоголь можуть переглянути за підсумками першого кварталу.

За її словами, двічі підвищувати акцизи на горілчані вироби у 2017 році не було ніякого сенсу.

Також нагадаємо, нардеп М.Лаврика мав намір особисто ініціювати питання про перегляд високих акцизів на алкоголь під час засідання податкового комітету ВРУ.