У ВРУ ще не знають, коли переглядатимуть акцизи на алкоголь - Н.Южаніна
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На сьогодні робити висновки щодо впливу нового підвищеного із березня поточного року акцизу на алкоголь зарано. Говорити про зниження акцизу можна буде пізніше на підставі певних економічних розрахунків, які готують у профільній асоціації. Про це у коментарі УНН розповіла голова податкового комітету ВРУ Ніна Южаніна.
“Ми не можемо зробити ніяких висновків, тому що у нас нові акцизи почались діяти тільки з 1 березня. По суті ми тільки березень місяць прожили із новими акцизами. Я знаю що асоціація ("Укргорілка", — ред.) готує нові розрахунки, але ще там надто малий період пройшов, щоб говорити про зниження чи повернення до старих ставок.
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Немає ніякої позиції, ніхто не володіє ще цифрами, нікого вони ще не засмутили або ж не показали що дії були зроблені не правильно, тому зараз ще треба почекати”, — зазначила вона.
Нагадаємо, раніше Н.Южаніна горила про те, що акцизи на алкоголь можуть переглянути за підсумками першого кварталу.
За її словами, двічі підвищувати акцизи на горілчані вироби у 2017 році не було ніякого сенсу.
Також нагадаємо, нардеп М.Лаврика мав намір особисто ініціювати питання про перегляд високих акцизів на алкоголь під час засідання податкового комітету ВРУ.