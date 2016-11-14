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В ВР зарегистрировали законопроект Президента Украины о защите обманутых вкладчиков банков

В ВР зарегистрировали законопроект Президента Украины о защите обманутых вкладчиков банков

Киев • УНН

 • 8185 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг. Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Отмечается, законопроект разработан с целью обеспечения защиты прав физических лиц, которые были обмануты посредством банков, решение вопроса о возмещении им средств, а также для и предотвращения таких злоупотреблений в будущем.

В пояснительной записке сообщается, что принятие законопроекта будет способствовать защите прав физических лиц, которые были обмануты посредством банков, в том числе физических лиц - клиентов ПАО "БАНК" Михайловский ", путем предоставления им предусмотренных Законом Украины" О системе гарантирования вкладов физических лиц "гарантий вкладов и создаст предпосылки для предотвращения таких случаев в будущем.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 11 ноября во время встречи с представителями обворованных вкладчиков банка "Михайловский", пользуясь правом законодательной инициативы, внес в Верховную Раду проект Закона по защите обманутых вкладчиков банков.

Глава государства определил этот проект закона "О внесении изменений в закон о системе гарантирования вкладов физических лиц по возмещению физическим лицам вреда причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и финансовых услуг" как неотложный.

"Обращаюсь к парламентариям с просьбой во вторник поставить его на голосование и проголосовать", - добавил Президент.

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