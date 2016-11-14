У ВР зареєстрували законопроект Президента України щодо захисту ошуканих вкладників банків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг. Законопроект опубліковано на сайті Верховної Ради, передає УНН.
Зазначається, законопроект розроблено з метою забезпечення захисту прав фізичних осіб, які були ошукані за посередництвом банків, вирішення питання щодо відшкодування їм коштів, а також для та запобігання таким зловживанням у майбутньому.
В пояснювальній записці повідомляється, що прийняття законопроекту сприятиме захисту прав фізичних осіб, які були ошукані за посередництвом банків, у тому числі фізичних осіб – клієнтів ПАТ "БАНК "МИХАЙЛІВСЬКИЙ", шляхом надання їм передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" гарантій вкладів та створить передумови для унеможливлення таких випадків у майбутньому.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 11 листопада під час зустрічі з представниками обкрадених вкладників банку “Михайлівський”, користуючись правом законодавчої ініціативи, вніс до Верховної Ради проект Закону щодо захисту ошуканих вкладників банків.
Глава держави визначив цей проект закону “Про внесення змін до закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо відшкодування фізичним особам шкоди завданої зловживаннями в сфері банківських та фінансових послуг” як невідкладний.
“Звертаюся до парламентарів з проханням у вівторок поставити його на голосування і проголосувати”, — додав Президент.