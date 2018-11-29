В ВР рассказали, что думают о разгуле азарта в Украине

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Скрываясь под вывесками "национальных лотерей", в Украине процветает нелегальный азартный бизнес. Пока правительство молчит, депутаты Верховной Рады кивают в сторону неэффективной работы правоохранителей. Как упорядочить рынок - знают единицы, а перейти от слов к действиям готовы не все. Таковы итоги опроса, проведенного журналистами УНН в стенах парламента.