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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103521 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 109096 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 145516 просмотра

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7 марта, 17:42 • 141335 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134856 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127548 просмотра

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7 марта, 08:52 • 168678 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141608 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145397 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ВР рассказали, что думают о разгуле азарта в Украине

В ВР рассказали, что думают о разгуле азарта в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Скрываясь под вывесками "национальных лотерей", в Украине процветает нелегальный азартный бизнес. Пока правительство молчит, депутаты Верховной Рады кивают в сторону неэффективной работы правоохранителей. Как упорядочить рынок - знают единицы, а перейти от слов к действиям готовы не все. Таковы итоги опроса, проведенного журналистами УНН в стенах парламента.

Более 90% опрошенных нардепов назвали неудовлетворительной борьбу полиции с азартными играми. Бороться могут, но не хотят - убеждены в ВР.

"Я уверен, что сами правоохранители и крышуют эти заведения", - объясняет народный депутат от оппозиционного блока Михаил Скорик.

"Без правоохранительных органов такой полулегальный бизнес никогда не действовал. Они всегда находят возможность его поддерживать и от этого что-то иметь. Поэтому и борются", - поддерживает мнение коллеги нардеп от РПЛ Василий Амельченко.

Как бороться с бездействием полиции, в ВР пока не решили. Но допускают, что ситуацию может изменить легализация азарта.

"Я являюсь ярым сторонником того, чтобы у нас был принят закон о легализации игорного бизнеса", - говорит народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Только проголосовать в зале за закон об игорном бизнесе, и после того начать с ним бороться, а не крышевать", - добавляет народный депутат Борислав Береза.

При этом, почти все опрошенные нардепы уверены - положить конец нелегальному азартному бизнесу, что скрывается под вывесками лотерей, нужно. Поскольку средствами легальных лотерей можно финансировать образование, здравоохранение и спорт.

"Средства от национальной лотереи должны идти в специальный фонд, из которого будут строиться спортивные объекты для повышения уровня ЗОЖ, для развития спорта", - говорит народный депутат фракции "Батькивщина" Иван Крулько.

"У нас так много направлений, куда можно тратить эти средства. Например, для лечения больных онкологией", - добавляет народный депутат фракции "Народный фронт" Вадим Подберезняк.

Подробнее на видео:

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