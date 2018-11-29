У ВР розповіли, що думають про розгул азарту в Україні

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Ховаючись під вивісками “національних лотерей”, в Україні процвітає нелегальний азартний бізнес. Поки уряд мовчить, депутати Верховної ради кивають в бік неефективної роботи правоохоронців. Як впорядкувати ринок - знають одиниці, а перейти від слів до дій готові не всі. Такими є підсумки опитування, проведеного журналістами УНН у стінах парламенту.

Понад 90% опитаних нардепів назвала незадовільною боротьбу поліції з азартними іграми. Боротися можуть, але не хочуть - переконані у ВР.

"Я впевнений, що самі правоохоронці й кришують ці заклади", - пояснює народний депутат від Опозиційного блоку Михайло Скорик.

"Без правоохоронних органів такий напівлегальний бізнес ніколи б не відбувався. Вони завжди знаходять можливість його підтримувати і від цього щось мати. Тому і не борються", - підтримує думку колеги нардеп від РПЛ Василь Амельченко.

Як боротися з бездіяльністю поліції, у ВР поки що не вирішили. Але допускають, що ситуацію може змінити легалізація азарту.

"Я є палким прихильником того, щоб у нас був прийнятий закон про легалізацію грального бізнесу", - каже народний депутат фракції "Народний фронт" Антон Геращенко.

"Тільки проголосувати в залі за закон про гральний бізнес, і після того почати з ним боротися, а не кришувати", - додає народний депутат Борислав Береза.

При цьому, майже всі опитані нардепи переконані - покласти край нелегальному азартному бізнесу, що ховається під вивісками лотерей, потрібно. Оскільки, коштом легальних лотерей можна фінансувати освіту, охорону здоров'я та спорт.

"Кошти від національної лотереї повинні йти в спеціальний фонд, з якого будуть будуватися спортивні об'єкти для підвищення рівня ЗОЖ, для розвитку спорту", - каже народний депутат фракції "Батьківщина" Іван Крулько.

"У нас настільки багато напрямків, куди можна витрачати ці кошти. Наприклад, на лікування хворих на онкологію", - додає народний депутат фракції "Народний фронт" Вадим Підберезняк.

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