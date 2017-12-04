В ВР ожидают от Президента кандидатур на должность членов ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во фракции “Народный фронт” ожидают от Президента Петра Порошенка внесения в Верховную Раду Украины предложений по кандидатурам на должности членов Центральной избирательной комиссии. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил первый заместитель председателя фракции “фронтовиков” Андрей Тетерук, передает корреспондент УНН.
Он отметил, что нельзя дальше тянуть с назначением нового состава ЦИК.
"Президент, наконец-то дожлен внести предложения в парламент", - подчеркнул Тетерук.
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По его словам, также до конца года парламент должен принять новый закон о выборах по пропорциональной системе с открытыми списками.
Напомним, посол ЕС в Украине Хью Мингарелли призвал утвердить 13-х новых членов Центральной избирательной комиссии.