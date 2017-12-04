В ВР ожидают от Президента кандидатур на должность членов ЦИК

Он отметил, что нельзя дальше тянуть с назначением нового состава ЦИК.

"Президент, наконец-то дожлен внести предложения в парламент", - подчеркнул Тетерук.

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По его словам, также до конца года парламент должен принять новый закон о выборах по пропорциональной системе с открытыми списками.

Напомним, посол ЕС в Украине Хью Мингарелли призвал утвердить 13-х новых членов Центральной избирательной комиссии.