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У ВР очікують від Президента кандидатур на посаду членів ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У фракції “Народний фронт” очікують від Президента Петра Порошенка внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо кандидатур на посади членів Центральної виборчої комісії. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив перший заступник голови фракції “фронтовиків” Андрій Тетерук, передає кореспондент УНН.

Він зазначив, що не можна далі зволікати з призначенням нового складу ЦВК.

"Президент має, нарешті, внести пропозиції до парламенту", - підкреслив Тетерук.

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За його словами, також до кінця року парламент має ухвалити новий закон про вибори за пропорційною системою з відкритими списками.

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Хью Мінгареллі закликав затвердити 13-х нових членів Центральної виборчої комісії.

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