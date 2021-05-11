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В ВОЗ заявили, что карантинные ограничения приводят к ожирению у детей

В ВОЗ заявили, что карантинные ограничения приводят к ожирению у детей

Киев  •  УНН

 • 20296 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что многомесячные карантинные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, приводят к росту случаев ожирения среди детей, может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Об этом говорится в отчете регионального европейского бюро ВОЗ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что закрытие школ и ограничение активности могут иметь негативные последствия для питания и физического состояния детей.

Цитата

“COVID-19 потенциально может усилить одну из самых тревожных тенденций в европейском регионе — ожирение среди детей”, — сказал региональный директор ВОЗ по Европе Ганс Клуге.

Дополнение

Ожирение и избыточный вес связаны с более серьезными симптомами в случае заболевания COVID-19, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и раком.

Исследование показало, что почти треть детей в возрасте от 6 до 9 лет имели избыточный вес. Опрос был проведен в 36 странах региона.

Многочисленные исследования в США и Европе обнаружили, что многомесячные ограничения привели к увеличению веса и среди взрослых, что вызывает новые проблемы со здоровьем. Сейчас многие европейские страны начинают ослаблять связанные с пандемией ограничение — на фоне сокращения числа больных и все более массовой вакцинацией.

Что предшествовало

Ранее гендиректор ВОЗ заявил, что уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато.

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