У ВООЗ заявили, що карантинні обмеження призводять до ожиріння у дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що багатомісячнікарантинні обмеження через поширення коронавирусної інфекції, спричиняють зростання випадків ожиріння серед дітей, що може мати довгострокові наслідки для здоров’я. Про це йдеться у звіті регіонального європейського бюро ВООЗ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що закриття шкіл та обмеження активності можуть мати негативні наслідки для харчування та фізичного стану дітей.
Цитата
“COVID-19 потенційно може посилити одну з найбільш тривожних тенденцій у європейському регіоні — ожиріння серед дітей”, — сказав регіональний директор ВООЗ по Європі Ганс Клуґе.
Доповнення
Ожиріння та надмірна вага пов’язані з більш серйозними симптомами в разі захворювання на COVID-19, а також серцево-судинними захворюваннями, діабетом та раком.
Дослідження показало, що майже третина дітей віком від 6 до 9 років мали надлишкову вагу. Опитування було проведене в 36 країнах регіону.
Численні дослідження у США та Європі виявили, що багатомісячні обмеження призвели до збільшення ваги і серед дорослих, що викликає нові проблеми зі здоров’ям. Нині багато європейських країн починають послаблювати пов’язані з пандемією обмеження — на тлі скорочення числа хворих та все масовішою вакцинацією.
Що передувало
Раніше гендиректор ВООЗ заявив, що рівень захворюваності та смертності від коронавірусної інфекції у світі вийшов на плато.