У ВООЗ заявили, що карантинні обмеження призводять до ожиріння у дітей

Деталі

Зазначається, що закриття шкіл та обмеження активності можуть мати негативні наслідки для харчування та фізичного стану дітей.

Цитата

“COVID-19 потенційно може посилити одну з найбільш тривожних тенденцій у європейському регіоні — ожиріння серед дітей”, — сказав регіональний директор ВООЗ по Європі Ганс Клуґе.

Доповнення

Ожиріння та надмірна вага пов’язані з більш серйозними симптомами в разі захворювання на COVID-19, а також серцево-судинними захворюваннями, діабетом та раком.

Дослідження показало, що майже третина дітей віком від 6 до 9 років мали надлишкову вагу. Опитування було проведене в 36 країнах регіону.

Численні дослідження у США та Європі виявили, що багатомісячні обмеження призвели до збільшення ваги і серед дорослих, що викликає нові проблеми зі здоров’ям. Нині багато європейських країн починають послаблювати пов’язані з пандемією обмеження — на тлі скорочення числа хворих та все масовішою вакцинацією.

Що передувало

Раніше гендиректор ВООЗ заявив, що рівень захворюваності та смертності від коронавірусної інфекції у світі вийшов на плато.