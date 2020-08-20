В ВОЗ заявили, что не меняли рекомендаций по сдерживанию COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения не изменила своих рекомендаций по карантину лиц в контексте сдерживания коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook World Health Organization Ukraine.
"Мы хотели бы подчеркнуть и напомнить вам, что ВОЗ не изменила своих рекомендаций по карантину лиц в контексте сдерживания коронавирусной болезни (COVID-19). По-прежнему важно соблюдать физическую дистанцию, тестировать все подозрительные случаи, отслеживать контакты и систематически изолировать людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 и отправлять на карантин людей, которые с ними контактировали. Это комплексный пакет мер по реагированию системы здравоохранения для Украины, который может быть дополнен более строгими ограничениями на передвижение - в случае увеличения случаев заболевания с передачей вируса в общинах (если контакты невозможно отследить)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ, мероприятия в сфере здравоохранения рекомендовано корректировать на самом низком административном уровне, то есть, согласно конкретным условиям, эпидемиологических критериев, возможностей системы здравоохранения, а также в зависимости от их приемлемости и возможности реализации на уровне местных общин.
"Меры по ограничению движения - это не первая линия защиты, а последняя возможность остановить передачу и выиграть время, которое требуется для увеличения потенциала системы здравоохранения. Пока не появятся конкретные и эффективные фармацевтические мероприятия (лечение или вакцина), странам, возможно, придется продолжать ослаблять или усиливать ограничительные мероприятия в течение всей пандемии для контроля передачи", - указано в сообщении.
Напомним, в Минздраве опровергли информацию о пересмотре ВОЗ рекомендаций относительно карантина.