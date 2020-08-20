У МОЗ спростували інформацію про перегляд ВООЗ рекомендацій щодо карантину

"Хотів би наголосити, що сьогодні в засобах масової інформації шириться інформація про те, що Всесвітня організація охорони здоров’я змінила свої рекомендації щодо впровадження карантину на території держав. Хочу попередити і зазначити - користуйтеся тільки офіційними сайтами ВООЗ, МОЗ. І сьогодні на сайті ВООЗ, а також Європейського регіонального бюро ВООЗ, а також представництва бюро ВООЗ в Україні з’явилася офіційна інформація про те, що ВООЗ не змінювала свої рекомендації щодо підходу до стримування коронавірусної хвороби. В тому числі й шляхом впровадження карантинних заходів", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила про нові рекомендації по використанню масок для захисту від COVID-19.