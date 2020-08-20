В Минздраве опровергли информацию о пересмотре ВОЗ рекомендаций по карантину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения не меняла свои рекомендации по внедрению карантина на территории государств. Об этом во время брифинга в четверг сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Хотел бы подчеркнуть, что сегодня в средствах массовой информации распространяется информация о том, что Всемирная организация здравоохранения изменила свои рекомендации по внедрению карантина на территории государств. Хочу предупредить и отметить - пользуйтесь только официальными сайтами ВОЗ, Минздрава. И сегодня на сайте ВОЗ, а также Европейского регионального бюро ВОЗ, а также представительства бюро ВОЗ в Украине появилась официальная информация о том, что ВОЗ не изменяла свои рекомендации по подходк к сдерживанию коронавирусной болезни. В том числе и путем внедрения карантинных мероприятий", - отметил Ляшко.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новых рекомендации по использованию масок для защиты от COVID-19.