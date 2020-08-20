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У ВООЗ заявили, що не змінювали рекомендацій по стримуванню COVID-19

У ВООЗ заявили, що не змінювали рекомендацій по стримуванню COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я не змінила своїх рекомендацій щодо карантину осіб у контексті стримування коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook World Health Organization Ukraine.

“Ми хотіли б підкреслити та нагадати вам, що ВООЗ не змінила своїх рекомендацій щодо карантину осіб у контексті стримування коронавірусної хвороби (COVID-19). Як і раніше, важливо дотримуватись фізичної дистанції, тестувати всі підозрілі випадки, відстежувати контакти та систематично ізолювати людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 та відправляти на карантин людей, які з ними контактували. Це комплексний пакет заходів з реагування системи охорони здоров'я для України, який може бути доповнений суворішими обмеженнями на пересування – в разі збільшення випадків захворювання з передачею вірусу у громадах (якщо контакти неможливо відстежити)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до рекомендацій ВООЗ, заходи у сфері охорони здоров'я рекомендовано коригувати на найнижчому адміністративному рівні, тобто, відповідно до конкретних умов, епідеміологічних критеріїв, можливостей системи охорони здоров'я, а також в залежності від їх прийнятності та можливості реалізації на рівні місцевих громад.

“Заходи щодо обмеження руху — це не перша лінія захисту, а остання можливість зупинити передачу та виграти час, який потрібен для збільшення потенціалу системи охорони здоров'я. Допоки не з'являться конкретні та ефективні фармацевтичні заходи (лікування чи вакцина), країнам, можливо, доведеться продовжувати послаблювати або посилювати обмежувальні заходи протягом усієї пандемії для контролю передачі”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у МОЗ спростували інформацію про перегляд ВООЗ рекомендацій щодо карантину.

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