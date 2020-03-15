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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104486 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107196 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 107792 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Киев  •  УНН

 • 34281 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович объяснила высокое число смертей в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, тем, что такую эпидемию невозможно своевременно распознать. Об этом она рассказала в интервью одному из российских изданий, передает ТАСС, информирует УНН.

Комментируя ситуацию со вспышкой коронавируса нового типа в Италии, где, по последним данным, погибли более 1,4 тыс. Человек, Мелита Вуйчич отметила, что в данном аспекте важно понимать, когда именно произошло заражение.

"Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это произошло, непонятно, в данный момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться. Кроме того, высокая смертность отмечается у пожилых людей, также объясняет указанное число смертей в Италии", - заявила Вуйнович.

Представитель ВОЗ заявила, что пока нельзя говорить о достижении пика распространения коронавируса на территории Итальянской Республики.

Отметим, первый локальная вспышка коронавируса в Италии была обнаружена 21 февраля.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), в Италии насчитывается 21157 инфицированных, 1441 умерших и 1966 выздоровевших от COVID-19.

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