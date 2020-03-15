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У ВООЗ пояснили високу смертність від коронавірусу в Італії

У ВООЗ пояснили високу смертність від коронавірусу в Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Росії Меліта Вуйнович пояснила високе число смертей в Італії від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, тим, що таку епідемію неможливо своєчасно розпізнати. Про це вона розповіла в інтерв'ю одного із російських видань, передає ТАСС, інформує УНН.

Коментуючи ситуацію зі спалахом коронавірусу нового типу в Італії, де, за останніми даними, померли більше 1,4 тис. чоловік, Меліта Вуйчич зазначила, що в даному аспекті важливо розуміти, коли саме сталося зараження.

"Там, мабуть, відразу захворіло дуже багато людей, але як це сталося, незрозуміло, в даний момент ведуться дослідження спільно з експертами. Люди могли просто не розуміти, що вони хворі, не знати про симптоми і про те, куди з ними треба звертатися. Крім того, висока смертність відзначається у людей похилого віку, що також пояснює вказане число смертей в Італії", - заявила Вуйнович.

Представник ВООЗ заявила, що поки не можна говорити про досягнення піку поширення коронавірусу на території Італійської Республіки.

Зазначимо, перший локальний спалах коронавірусу в Італії було виявлено ​​21 лютого.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), в Італії налічується 21 157 інфікованих, 1441 померлий і 1966 видужалих від COVID-19. 

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