У ВООЗ пояснили високу смертність від коронавірусу в Італії

КИЇВ. 15 березня. УНН. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Росії Меліта Вуйнович пояснила високе число смертей в Італії від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, тим, що таку епідемію неможливо своєчасно розпізнати. Про це вона розповіла в інтерв'ю одного із російських видань, передає ТАСС, інформує УНН.