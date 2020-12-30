В ВОЗ оценили будущее коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Коронавирус, скорее всего, станет эндемической болезнью, и человечество научится жить рядом с ним. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейманн, передает The Guardian, информирует УНН.
"Судя по всему, SARS-CoV-2 станет эндемическим, как и четыре других коронавируса человека", - отметил он. По мнению специалиста, вирус продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в регионах, где заболевание распространилось широко.
Эндемические заболевания - это инфекции, привязанные к определенной местности.
Хейманн предположил, что люди смогут сосуществовать с коронавирусом, поскольку у них уже есть "инструменты для спасения жизней".
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Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан указал, что даже массовая вакцинация пока не сможет полностью остановиться распространения вируса. Он останется угрозой для людей, но очень низкого уровня.
Напомним, ранее в ВОЗ говорили, что мутации коронавируса будут продолжаться.